US-Militärbasis nahe Grenze zu Nordkorea löste letzte Woche Falschalarm aus

Photo : KBS News

Ein US-Militärstützpunkt in Südkorea nahe der Grenze zu Nordkorea hat am Donnerstag versehentlich einen Fliegeralarm ausgelöst, während die Spannungen wegen einer möglichen Provokation Nordkoreas eskalierten.Laut ausländischen Medienberichten ertönte im Camp Casey in Dongducheon gegen 22 Uhr am 26. Dezember die Sirene „Go to war“. Jedoch stellte sich kurz darauf heraus, dass es sich um einen Falschalarm handelte.Die „Washington Post“ und CNN zitierten einen Sprecher der Militärbasis und berichteten, dass der Betreiber der entsprechenden Maschine versehentlich den Alarmknopf gedrückt habe.Camp Casey ist die der innerkoreanischen Grenze am nächsten gelegene US-Militärbasis. Der Stützpunkt ist von der demilitarisierten Zone (DMZ) in 20 Fahrtminuten erreichbar und kann daher das Ziel eines nordkoreanischen Angriffs werden.Wegen Nordkoreas Drohung mit einem Weihnachtsgeschenk wurde befürchtet, dass das Land um den Weihnachtsfeiertag eine Provokation wie einen Raketenstart verüben könnte. Eine Provokation an Weihnachten blieb jedoch aus.