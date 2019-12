Politik Mindestlohn steigt im neuen Jahr auf 8.590 Won pro Stunde

Der gesetzliche Mindestlohn steigt im kommenden Jahr auf 8.590 Won (7,41 Dollar) pro Stunde.



Damit werde der Mindestlohn um 2,9 Prozent verglichen mit diesem Jahr zunehmen, heißt es in einem Büchlein, das das Finanzministerium am Montag veröffentlichte. Darin werden 292 neue Systeme und Regelungen der 27 Ministerien und Behörden der Zentralregierung vorgestellt, die im neuen Jahr zur Geltung kommen werden.



Die Regierung wird ab 2020 allen Kindern unter sieben Jahren ein Kindergeld in Höhe von 100.000 Won (86 Dollar) im Monat zahlen. Mit der Erhöhung der Altersgrenze von sechs auf sieben Jahre wird der Kreis der Nutznießer von 2,47 Millionen auf 2,63 Millionen wachsen.



Die kostenlose Schulbildung wird auf die zweite Oberschulklasse ausgeweitet. Dies gilt derzeit für die Schüler an den Grund- und Mittelschulen sowie in der dritten Oberschulklasse.



Zudem wird die 52-Stunden-Woche auf Unternehmen mit 50 bis 299 Mitarbeitern erweitert.