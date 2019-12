Zehn schöne Orte für Sonnenuntergang und -aufgang ausgewählt

Photo : YONHAP News

Zum Jahreswechsel hat der National Park Service, Betreiber der Nationalparks, zehn schöne Orte für einen Sonnenaufgang und -untergang ausgewählt.Als Orte für einen wunderschönen Sonnenaufgang wurden die Gipfel Cheonwang und Barae des Bergs Jiri sowie der Gipfel Daecheong des Bergs Seorak gewählt. Auch der Gipfel Baegundae des Bergs Bukhan und der Berg Hambaek stehen auf der Liste.Zu den fünf schönen Orten, wo man den letzten Sonnenuntergang des Jahres gut beobachten kann, zählen der Strand Kotji in Taean an der Westküste, der Park Dala in Tongyeong und die Insel Choyang vor der Südküste.Der erste Sonnenaufgang im neuen Jahr an den gewählten Orten wird zwischen 7.38 und 7.47 Uhr zu sehen sein. Der letzte Sonnenuntergang des Jahres an den genannten Orten wird voraussichtlich zwischen 17.25 und 17.33 Uhr erfolgen.