Kältewelle sucht Korea heim

Photo : YONHAP News

Am Dienstag hat eine Kältewelle Korea heimgesucht.Die erste Kältewarnung in diesem Winter wurde am Montag herausgegeben. Das Wetteramt hatte vorhergesagt, dass die Temperaturen am Dienstag rund zehn Grad niedriger sein würden als am Montag.Am Morgen wurden in fast allen Landesteilen Temperaturen unter null Grad registriert. Auch im Tagesverlauf sollen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.In Seoul wurden heute Morgen minus 9,5 Grad gemessen, die gefühlte Temperatur lag aufgrund eisigen Windes bei minus 16 Grad.In Chuncheon wurden um 5 Uhr minus 8,3 Grad gemessen, in Daejeon minus 5,1 Grad und in Daegu minus 2,7 Grad.