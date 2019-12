USA unterstreichen Hoffnung auf friedliche Lösung im Atomstreit mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Atomstreit mit Nordkorea unterstrichen.Außenminister Mike Pompeo sagte am Montag, die USA hofften, dass Nordkorea den Weg des Friedens und nicht der Konfrontation wähle.In dem Interview mit Fox News sagte er weiter, die USA würden die Bewegungen in Nordkorea sehr aufmerksam verfolgen.Die USA hofften weiterhin, die Führung in Nordkorea davon überzeugen zu können, dass die Ermöglichung besserer Chancen für die Bevölkerung durch die Abschaffung der Atomwaffen der beste Weg sei.Auf die Frage, ob die USA ihre Nordkorea-Strategie ändern müssten, antwortete der Chefdiplomat, dass am gegenwärtigen Kurs festgehalten werde.Die USA blieben hoffnungsvoller als andere, doch die Nordkoreaner müssten eine Wahl treffen und Washington hoffe, es sei die richtige.Zurzeit kursieren Spekulationen, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache eine neue Politik gegenüber den USA ankündigen könnte.