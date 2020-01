Photo : YONHAP News

Die Boyband BTS hat in New York zum Jahreswechsel viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.Die südkoreanische Boyband trat in der Live-Sendung des US-amerikanischen Senders ABC zum Neujahr "New Year's Rocking Eve 2020" auf und trug auf der Bühne in Manhattan zwei Songs vor, darunter "Boy with luv".Die Sendung gilt als eine der wichtigsten Shows zum Jahreswechsel in den USA.