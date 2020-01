Atomunterhändler von Südkorea und USA beraten über Nordkoreas Atomfrage

Photo : YONHAP News

Südkoreas Atomunterhändler Lee Do-hoon hat am Mittwoch mit seinem US-amerikanischen Pendant Stephen Biegun über die Plenarsitzung des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei beraten.Wie aus gut informierten Kreisen in Seoul verlautete, hätten Lee und Biegun insbesondere über die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Nordkorea und den USA gesprochen. Der südkoreanische Diplomat werde noch in diesem Monat in die USA reisen, um die Gespräche über die Denuklearisierung Nordkoreas sowie die politische Lage auf der koreanischen Halbinsel mit Biegun fortzusetzen.Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte durch die staatlichen Medien bekannt gegeben, dass in baldiger Zukunft neue strategische Waffen Nordkoreas präsentiert würden. In den Berichten hieß es zudem, Kim habe angedeutet, dass der bislang im Rahmen der Denuklearisierung vorangetriebene Verzicht auf die Tests von Atomwaffen sowie Interkontinentalraketen eingestellt werde.