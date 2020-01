Vereinigungsministerium in Seoul mahnt Nordkorea zu Verzicht auf Waffenentwicklung

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium in Seoul hat Nordkorea zum Verzicht auf die Entwicklung neuer strategischer Waffen gemahnt.Ministeriumssprecher Lee Sang-min gab in einem Kommentar zur Plenarsitzung des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei bekannt, es werde für die Verhandlungen für die Denuklearisierung nicht hilfreich sein, sollte Nordkorea tatsächlich wie angekündigt an der Entwicklung neuer strategischer Waffen arbeiten.Nach Einschätzung des Ministeriums habe Nordkorea kein Ende der Gespräche mit den USA erklärt. Es werde erwartet, dass die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA bald wiederaufgenommen werden und substanzielle Fortschritte durch die Umsetzung der gemeinsamen Erklärung des Gipfels in Singapur erzielt würden.Im Hinblick auf die Kritik Nordkoreas wegen der gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA äußerte das Ministerium, während die Verhandlungen im Gange seien, hätten beide Länder de facto keine groß angelegten Militärübungen durchgeführt.Die südkoreanische Regierung werde weiter Bemühungen um Fortschritte bei den Nuklearverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA sowie eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen unternehmen. Seoul werde die innerkoreanischen Vereinbarungen für den Abbau militärischer Spannungen ebenfalls aufrichtig umsetzen wollen, betonte der Sprecher weiter.