KBS-Umfrage: 46 Prozent der Koreaner mit ihrem Leben zufrieden

Photo : YONHAP News

46,6 Prozent der Südkoreaner sind gegenwärtig mit ihrem Leben zufrieden.Dies ergab eine Umfrage, die KBS zum Beginn des neuen Jahres durchführte.Die Zahl der Befragten, die sich mit ihrem Leben unzufrieden äußerten, liegt bei 15,6 Prozent.Die Frage, ob sie mit ihrem Leben in zehn Jahren zufrieden sein werden, bejahten 48,8 Prozent.Die Frage, ob die südkoreanische Gesellschaft in zehn Jahren positiv verändert sein wird, beantworteten 32,9 Prozent mit Ja und 32,8 Prozent mit Nein.Als den in der südkoreanischen Gesellschaft 2020 notwendigsten Wert nannten 20,2 Prozent die Gerechtigkeit, gefolgt von Sicherheit (14,7 Prozent), gleichen Rechten (11,5 Prozent) und Frieden (11,4 Prozent).Hankook Research befragte im Auftrag von KBS vom 23. bis 25. Dezember landesweit 1.000 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.