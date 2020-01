Nordkorea droht mit Ende des Verzichts auf Atomtests

Photo : KBS News

Angesichts der ins Stocken geratenen Atomgespräche mit den USA hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un damit gedroht, den Verzicht auf Atomwaffen- sowie Langstreckenraketentests einzustellen.Das habe Kim während einer viertägigen Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei vom 28. bis 31. Dezember berichtet, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Die Welt werde in naher Zukunft Zeuge einer neuen strategischen Waffe, wurde Kim weiter zitiert. Kim beschuldigte zudem die USA, für eigene politische Interessen die Gespräche mit Nordkorea absichtlich zu verschleppen und auf "gangstermäßige" Sanktionen zu setzen.Kim erinnerte daran, in den letzten Jahren wichtige Maßnahmen, wie den Stopp von Atomwaffen- und Interkontinentalraketen-Tests sowie die Schließung des Atomtestgeländes getroffen zu haben. Nun fühle er sich an seine einseitigen Verpflichtungen nicht mehr gebunden, hieß es.Auf welche Weise das Land seine nukleare Abschreckung ausbaue, machte Kim jedoch von der künftigen Haltung der USA abhängig.Kim Jong-un hatte bereits gedroht, einen neuen Weg einschlagen zu wollen, falls die USA in den Nuklearverhandlungen keine Zugeständnisse machen würden.Die nordkoreanisch-amerikanischen Nuklearverhandlungen sind seit dem bilateralen Gipfel im Februar letzten Jahres ins Vietnam stocken. Daraufhin hatte Nordkorea einseitig eine Frist für Verhandlungen bis Ende letzen Jahres gesetzt.Unterdessen hielt Kim dieses Jahr ausnahmsweise keine Neujahrsansprache.