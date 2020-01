Trump spielt Drohung aus Nordkorea herunter

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die jüngste Drohung aus Nordkorea heruntergespielt.Er sei davon überzeugt, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un seine Zusage für die Denuklearisierung einhalten werde. Das sagte Trump gegenüber Reportern an Silvester an seinem Feriensitz Mar-a-Lago in Florida.Er habe mit Kim in Singapur einen Vertrag unterzeichnet und Satz Nummer eins betreffe die Denuklearisierung. Kim sei ein Mann, der zu seinem Wort stehe, sagte Trump weiter.Er wisse, dass Kim Botschaften in Bezug auf Weihnachtsgeschenke übermittele, er hoffe aber, dass sein Geschenk eine schöne Vase sei. Er wiederholte damit einen Witz, den er zuvor angesichts einer als Drohung aufgefassten Bemerkung aus Nordkorea über ein Weihnachtsgeschenk an Washington gemacht hatte.Kim hatte auf dem Parteitreffen erklärt, sich nicht mehr an das Moratorium für den Test von Langstreckenraketen und Atomwaffen gebunden zu fühlen. Denn die USA ließen ihm keine andere Wahl, als seine Zusagen zu überdenken. Er warnte außerdem, dass sein Land die Tests von Atomwaffen und Langstreckenraketen wiederaufnehmen könne. Auch werde bald eine neue strategische Waffe präsentiert, hieß es.