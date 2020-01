Pentagon mahnt Nordkoreas Machthaber zu Zurückhaltung

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu Zurückhaltung gemahnt.Er betrachte eine politische Einigung und die Denuklearisierung noch immer als besten Weg, Nordkoreas Machthaber solle sich daher in Zurückhaltung üben.Das sagte der Minister am Donnerstag in einem Interview mit Fox News, nachdem er zu den Plänen der US-Regierung in Bezug auf Nordkorea gefragt worden war.Jedoch seien die USA darauf vorbereitet, falls notwendig jederzeit kämpfen zu können. Die USA hätten eine volle Palette von Truppen, die südkoreanischen Partner und einen breiteren Kreis von anderen Partnern. Er sei zuversichtlich für die Bereitschaft der Truppen, schlechtes nordkoreanisches Verhalten abzuschrecken.Nordkoreas Machthaber hatte zum Jahreswechsel erklärt, sich nicht mehr an das Versprechen des Teststopps für Atomwaffen und Interkontinentalraketen gebunden zu fühlen. Auch kündigte er an, bald eine neue strategische Waffe vorzustellen.