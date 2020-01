Vorbeugende Maßnahmen gegen Feinstaub in Hauptstadtregion ergriffen

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion werden vorbeugende Maßnahmen gegen Feinstaub ergriffen.Diese greifen, weil für Freitag und Samstag Feinstaubwerte über der Schwelle von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft vorausgesagt wurden.Das dem Umweltministerium unterstehende Büro für die Kontrolle der städtischen Luftqualität teilte am Donnerstag mit, dass zwischen 6 und 21 Uhr am Freitag Maßnahmen zur Reduzierung des Feinstaubgehalts ergriffen würden. Diese würden in Seoul, Incheon und der Gyeonggi-Provinz gelten.Aufgrund der Maßnahmen wird die Nutzung von Fahrzeugen des öffentlichen Dienstes eingeschränkt. Es gelten abhängig von den Nummern des Autokennzeichens wechselseitige Fahrverbote.Öffentliche Einrichtungen, die Schadstoffe ausstoßen, müssen ihre Auslastung anpassen. Auf Baustellen des öffentlichen Sektors sollen die Arbeitszeiten reduziert und zusätzliche Vorkehrungen zur Vermeidung von Staub ergriffen werden.