BTS laut CNN unter den zehn einflussreichsten Künstlern der 2010er-Jahre

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Sender CNN hat die südkoreanische Boyband BTS zu den zehn besten Künstlern der 2010er-Jahre gezählt.Laut CNN hätten diese zehn Künstler bzw. Bands ihr eigenes Musikgenre sowie sich selbst neu geschaffen und auf diese Weise Veränderungen in der Musikindustrie herbeigeführt. Auf der Liste stehen neben BTS unter anderem Beyonce, Kendrik Lamar, Frank Ocean, Lady Gaga, Drake, Kanye West sowie Taylor Swift.Der US-Sender bewertete, dass durch die südkoreanische Boygroup der K-POP zum Mainstream-Musik Genre geworden sei. Der K-POP, der in den 2010er Jahren in den USA volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe, werde in den 2020er Jahren noch breiteren Anklang finden, hieß es weiter.