Internationales US-Abgeordneter fordert stärkere Involvierung Chinas in Lösung der Nordkoreafrage

Der US-Abgeordnete Robert Menendez hat die Erneuerung der Sanktionen gegen Nordkorea sowie die stärkere Involvierung Chinas in die Lösung der nordkoreanischen Atomfrage gefordert.



In einem Interview mit dem Sender CNN am Donnerstag sagte der Parlamentarier der Demokratischen Partei, durch die Absage der gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea habe Washington dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ein großes Geschenk gemacht, ohne dadurch Vorteile zu haben. Präsident Trump habe dafür gesorgt, dass Kim wieder in die internationale Staatengemeinschaft aufgenommen werde.



Im Falle eines erneuten Atomtests in Nordkorea soll der US-Präsident wieder Schwung in die Frage der Nordkorea-Sanktionen bringen und China noch stärker in die Lösung der Nordkoreafrage miteinbeziehen. China sei letztlich der Schlüssel dafür, ob in Verhandlungen mit Nordkorea Erfolge erzielt werden könnten, so der US-Abgeordnete weiter.