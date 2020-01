Südkorea und Saudi-Arabien gründen Gemeinschaftsunternehmen für Reaktorbau

Photo : YONHAP News

Südkorea und Saudi-Arabien werden ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, das für den Bau von Reaktoren des koreanischen Modells SMART in dem nahöstlichen Land zuständig sein wird.Das Koreanische Atomenergie-Forschungsinstitut (KAERI) und die saudi-arabische Behörde King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy hätten hierfür ihr Abkommen über Pre-Project Engineering geändert, teilte das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IT am Freitag mit.Die Änderung sieht die Gründung eines Unternehmens vor, das den Export des SMART-Reaktors und dessen Bau übernehmen wird. Daran werden sich südkoreanische Unternehmen wie die Koreanische Gesellschaft für Wasser- und Atomkraft (KHNP) und saudi-arabische Firmen beteiligen.Laut dem Ministerium bat Saudi-Arabien um die Beteiligung der KHNP angesichts deren reicher Erfahrung mit dem AKW-Bau und -Betrieb, um die Risiken des Projekts für den Bau des ersten SMART-Reaktors in dem Land zu verringern.Der SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor) ist ein kleines Reaktormodell, das vom KAERI entwickelt wurde.