Wirtschaft Börse in Seoul schließt kaum verändert

Die südkoreanische Börse hat am Freitag kaum verändert geschlossen.



Der Leitindex Kospi verlor 0,06 Prozent auf 2.176,46 Zähler. Zwar war der Kospi freundlich in den Handel gestartet, nachdem die chinesische Zentralbank mehr Liquidität freigestellt hatte. Doch gab die Börse wegen der Spannungen im Irak im Handelsverlauf nach.



Der Markt fühle sich stärker unter Druck, wenn neben dem wirtschaftlichen Abschwung geopolitische Risiken aufkämen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Seo Sang-young von Kiwoom Securities.



Wenn die internationalen Ölpreise steigen, nähmen die Kosten zu und in der Folge steige die Belastung für die Unternehmen, sagte der Experte weiter.