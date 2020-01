Autonomes Fahren: Level-3-Fahrzeuge in Südkorea ab Juli erhältlich

Photo : YONHAP News

Ab Juli werden in Südkorea Level-3-Fahrzeuge für das autonome Fahren verkauft.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte am Sonntag mit, dass die Regierung entsprechende Sicherheitsstandards verabschiedet habe. Südkorea sei das erste Land, in dem die Standards angenommen worden seien.In Stufe 3 des autonomen Fahrens kann sich der Fahrer hinter dem Lenkrad anderen Aktivitäten widmen. Jedoch müssen die Fahrer jederzeit eingreifen können.Die Fahrzeuge können selbstständig in ihrer Spur fahren, den erforderlichen Sicherheitsabstand einhalten und den Fahrer im Notfall zum Eingreifen auffordern. Auch warnen sie den Fahrer vor einem drohenden Aufprall oder anderen Gefahren auf der Straße.