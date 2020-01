„Parasite“ von US-Filmkritikervereinigung als bester Film ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist mit einem weiteren bedeutenden Preis ausgezeichnet worden.Die National Society of Film Critics, eine US-amerikanische Filmkritikervereinigung, kürte bei ihrer jährlichen Preisverleihung am Samstag die schwarze Komödie zum besten Film.„Parasite“ erhielt 44 Stimmen und übertraf somit „Little Women“ von Greta Gerwig mit 27 Stimmen. „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino kam auf 22 Stimmen.Bong und Han Jin-won erhielten zudem den Preis für das beste Drehbuch.