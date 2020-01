Nordkorea kritisiert bei Massenkundgebung USA, betont Selbstständigkeit

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag in Pjöngjang eine Massenkundgebung abgehalten, um inmitten der Spannungen mit den USA die Selbstständigkeit zu betonen.Das berichteten Nordkoreas Medien wie das Staatsfernsehen KCTV am Sonntagnachmittag.Die Kundgebung habe auf dem Kim Il-sung-Platz stattgefunden, um die Aufgaben durchzuführen, die der Vorsitzende Kim Jong-un auf der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Dezember vorgegeben habe, hieß es. Bei dem Parteitreffen forderte Kim, mittels der Selbstständigkeit einen Frontaldurchbruch inmitten der Sanktionen herbeizuführen.In der Resolution bei der Kundgebung wurden die USA dafür kritisiert, dass sie vorgäben, den Dialog zu suchen, während sie Nordkorea völlig zu ersticken versuchten.Nordkorea werde in allen Bereichen seine Eigenständigkeit verstärken und einen entscheidenden Sieg erzielen, hieß es.