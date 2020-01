Zahl koreanischer Unternehmen bei Elektrofachmesse CES steigt

Photo : YONHAP News

An der Consumer Electronics Show (CES), der weltgrößten Messe für Haushaltsgeräte und Informationstechnologie, nehmen dieses Jahr deutlich mehr koreanische Unternehmen teil als im Vorjahr.Laut dem Koreanischen Industrieverband für Informations- und Kommunikationstechnologie werden etwa 390 südkoreanische Unternehmen an der CES 2020 teilnehmen, die am Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas eröffnet wird.Dazu zählen sechs Großunternehmen, 184 kleine und mittlere Unternehmen sowie rund 200 Start-ups. Damit würden 77 Prozent mehr Start-ups als im Vorjahr daran teilnehmen, hieß es.Dem Verband zufolge wird die verstärkte Teilnahme von Start-ups auf die Unterstützung von Regierungsbehörden wie dem Industrieministerium und Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen, den Gebietskörperschaften und des Verbandes zurückgeführt.Dieses Jahr nehmen 92 Unternehmen aus Südkorea mehr daran teil als letztes Jahr. Bei der Teilnehmerzahl rangiert Südkorea auf Platz drei hinter den USA mit 1.933 Unternehmen und China mit 1.368.