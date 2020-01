Neue konservative Partei feiert Gründung

Photo : YONHAP News

Wenige Monate vor den Parlamentswahlen ist eine neue konservative Partei gegründet worden.Acht frühere Abgeordnete der Bareunmirae-Partei feierten die Parteigründung am Sonntag an der Nationalversammlung. Rund 2.000 Unterstützer kamen zu der Gründungsfeier. Der vorläufige Name lautet Neue Konservative Partei, sie soll im rechten Spektrum positioniert werden.Die Abgeordneten Ha Tae-keung, Oh Shin-hwan, Ji Sang-wuk und Jeong Woon-chun wurden zu den fünf Gründungsvorsitzenden ernannt. Der Parteivorsitz soll im Monatsrhythmus wechseln.Ha sagte als erster Vorsitzender in seiner Antrittsrede, dass die Partei alles in ihrer Macht Stehende unternehmen werde, um bei den Parlamentswahlen im April an Einfluss zu gewinnen.Parteimitglied Yoo Seong-min sagte, dass die Partei 80 Mandate erobern wolle.