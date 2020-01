Skeleton-Pilot Yun Sung-bin holt Weltcup-Gold

Photo : YONHAP News

Der Skeleton-Pilot und Olympiasieger Yun Sung-bin hat seinen ersten Weltcup-Sieg der Saison gefeiert.Yun siegte am Sonntag beim dritten IBSF Weltcup der Saison 2019/20 in Winterberg mit einer Gesamtzeit von 1:52,95 Minuten.Zweiter wurde der Deutsche Alexander Gassner mit 0,05 Sekunden Rückstand (Gesamtzeit: 1:53,00 Minuten). Den dritten Platz belegte sein Landsmann Axel Jungk mit 1:53,03 Minuten.Yun konnte somit zum ersten Mal in der Saison aufs Podium fahren. Beim Saison-Auftakt hatte er Platz sieben erreicht, beim zweiten Weltcup Platz sechs.Yun verbesserte sich in der Weltcup-Gesamtwertung um zwei Ränge auf Platz vier.