Nordkorea kritisiert Moons Medienbeitrag über Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einen Artikel von Südkoreas Präsident Moon Jae-in über Frieden auf der koreanischen Halbinsel als „Sophisterei“ herabgesetzt.Die Propagandamedium „Uriminzokkiri“ erwähnte am Montag in einem Kommentar Moons Beitrag für Project Syndicate, eine Vereinigung von Medienanstalten der Welt. In dem Ende Dezember veröffentlichten Text hatte Moon seine Ideen für Frieden in Korea unterbreitet.In dem Kommentar wird Moon als aktuell Zuständiger des Blauen Hauses Südkoreas bezeichnet. Es sei absurd, dass der südkoreanische Zuständige sich selbst gelobt und unverschämt verhalten habe, als führten die Südkoreaner den Dialog- und Friedenstrend auf der koreanischen Halbinsel an.„Meari“, ein anderes Propagandamedium, kritisierte Südkorea am Montag ebenfalls. Südkorea habe im Jahr 2019 erklärt, eine Vermittlerrolle spielen zu wollen. Das Land habe jedoch nur die USA berücksichtigt und die Ergebnisse der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA abgewartet. Das liege daran, dass Südkorea selbst im Rahmen des Bündnisses mit den USA gefangen sei, hieß es.