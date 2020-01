Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Film "Parasite" hat die Auszeichnung Golden Globes in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film gewonnen.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Film einen Golden Globe erhielt.Der Streifen von Regisseur Bong Joon-ho setzte sich am Sonntag in Beverly Hills gegen Konkurrenten wie Lulu Wangs "The Farewell", Pedro Almodovars "Pain and Glory", Ladj Lys "Les Miserables" und Celine Sciammas "Portrait of a Lady on Fire" durch.Letztes Jahr hatte "Parasite" bereits die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes geholt. Anschließend gab es mehrere Auszeichnungen für den sozialkritischen Thriller.Auch kam der Film auf die Shortlist der diesjährigen Academy Awards.