Seoul will auf Notsituationen von Südkoreanern wegen Spannungen im Nahen Osten zügig reagieren

Die südkoreanische Regierung will angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zügig reagieren, sollte es zu Notfallsituationen in Bezug auf die Sicherheit der Landsleute kommen.Die Position teilte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums Choi Hyun-soo am Montag vor der Presse mit.Die Regierung beobachte die Lage im Nahen Osten, einschließlich des Konflikts zwischen den USA und dem Iran, mit großer Aufmerksamkeit. Sie werde eng mit der internationalen Gemeinschaft kooperieren, um schnell auf Eventualitäten im Zusammenhang mit der Sicherheit der Staatsbürger reagieren zu können, sagte Choi.Auf die Frage, ob die Verlegung der Anti-Piraten-Truppe Cheonghae zu den möglichen Maßnahmen zähle, hieß es, Seoul überprüfe verschiedene Maßnahmen, um in Bezug auf die maritime Sicherheit in der Straße von Hormus zum Schutz südkoreanischer Schiffe und Bürger beizutragen. Jedoch sei noch keine konkrete Entscheidung getroffen worden.Beamte der zuständigen Ministerien, darunter Außen- und Industrieministerium, diskutierten am Montag bei einer Sitzung über mögliche Einflüsse der Lage im Nahen Osten auf die Wirtschaft, einschließlich der Ölpreise sowie die Sicherheit der südkoreanischen Bürger und Unternehmen im Ausland. Das Außenministerium will die Alarmbereitschaft und den Kontakt mit den diplomatischen Vertretungen rund um die Uhr aufrechterhalten, bis sich die Lage stabilisiert.