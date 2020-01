Trump hält Kims Bruch von Denuklearisierungsversprechen für denkbar

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sein Versprechen zur Denuklearisierung doch noch brechen könnte.Er glaube nicht, dass Kim dessen Zusage gegenüber ihm brechen würde. Kim könnte dies aber dennoch tun, sagte Trump an Bord der Air Force One auf seinem Rückflug von Florida nach Washington am Sonntag (Ortszeit).Die Äußerung wird als Warnbotschaft an Nordkorea verstanden, dass es die Zusage nicht brechen sollte, Tests von Interkontinentalraketen und Atomwaffen zu unterlassen. Kim hatte beim ersten Gipfel mit Trump im Jahr 2018 die Einstellung solcher Tests versprochen.Kim hatte beim Parteitreffen letzte Woche erklärt, bald eine neue strategische Waffe präsentieren zu wollen. Auch danach hatte Trump seine guten Beziehungen zu Kim betont und gesagt, er glaube, dass Kim seine Versprechen einhalte.