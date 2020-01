Südkoreas Devisenreserven steigen erneut auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Devisenreserven haben den dritten Monat in Folge einen neuen Rekordwert erreicht.Laut der Koreanischen Zentralbank betrugen die Währungsreserven Ende Dezember 408,82 Milliarden Dollar. Das sind 1,36 Milliarden Dollar mehr als einen Monat zuvor.Damit wurde seit September den dritten Monat in Folge der Rekord erneuert.Grund sei der Anstieg des in Dollar angegebenen Wertes der Reserven in anderen Währungen wie Euro und Yen infolge der Dollar-Abwertung, hieß es.Südkorea verfügt mit Stand von Ende November weiter über den neuntgrößten Devisenschatz der Welt. Spitzenreiter ist China mit 3,09 Billionen Dollar, gefolgt von Japan und der Schweiz.