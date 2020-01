Direktinvestitionen von Ausländern erreichen fünftes Jahr in Folge 20 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Das Volumen der Direktinvestitionen von Ausländern in Südkorea hat letztes Jahr das fünfte Jahr in Folge die Marke von 20 Milliarden Dollar übertroffen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass das gemeldete Volumen 23,3 Milliarden Dollar betragen habe. Das ist die bisher zweithöchste Summe.Verglichen mit dem Jahr 2018, als der bisher höchste Stand erreicht worden war, ging das Volumen um 13,3 Prozent zurück.Die Investitionen von Ausländern waren im ersten Halbjahr relativ schwach, die Lage konnte sich im zweiten Halbjahr verbessern.Als Grund für die Erholung in der zweiten Jahreshälfte werden aktive Bemühungen der Regierung und Gebietskörperschaften durch eine verstärkte Unterstützung in bar gesehen, um Investitionen anzulocken.