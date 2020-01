Vom Aussterben bedrohte Adler im Süden des Landes beobachtet

Photo : KBS News

Vom Aussterben bedrohte Adler sind in Jeongeup in der Provinz Nord-Jeolla beobachtet worden.Die Adler, die von der Mongolei aus etwa 3.000 Kilometer zur koreanischen Halbinsel flogen, überwintern von November bis Februar gewöhnlich in der nördlichen Region der Provinz Gangwon und Provinz Gyeonggi. Es gilt als ungewöhnlich, dass mehrere dutzend Adler nahe der viel südlicher gelegenen Stadt Jeongeup gesichtet wurden.Laut Experten seien die Adler auf der Suche nach Futter in Richtung Süden geflogen.Wegen der Sorge über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest riet die Regierung davon ab, die Greifvögel mit Futter zu versorgen. Die Adler überqueren auch Regionen wie Paju und Cherlwon, wo die Schweinepest ausgebrochen war.