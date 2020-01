Präsidialer Berater fordert von USA mehr Flexibilität bei Atomverhandlungen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines Sonderberaters von Südkoreas Präsident Moon Jae-in müssen die USA mehr Flexibilität zeigen, um einen Durchbruch in den festgefahrenen Atomverhandlungen mit Nordkorea herbeizuführen.Diese Einschätzung teilte Moon Chung-in, Sonderberater für Vereinigung, Auswärtiges und Sicherheit, bei einem Seminar der US-Denkfabrik Center for the National Interest am Montag (Ortszeit) in Washington mit.Die Strategie, dass zuerst die Denuklearisierung erfolge, dann die Belohnung, funktioniere nicht, betonte er. Er glaube, dass die USA einige konkrete Maßnahmen anbieten und Nordkorea locken sollten. In diesem Fall müsste sich Nordkorea bedingungslos an den Verhandlungstisch setzen.Moon verwies auf den jüngst von China und Russland eingereichten Entwurf einer Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Lockerung der Nordkorea-Sanktionen. Er schlug vor, dass die USA, Großbritannien und Frankreich den Resolutionsentwurf ändern und entsprechende Maßnahmen Nordkoreas darin nennen würden.Moon betonte diesbezüglich, dass ein von der südkoreanischen Regierung angestrebtes Projekt zur innerkoreanischen Eisenbahnverbindung keinen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Das Projekt könnte ein neuer Test werden, sollten die USA, Frankreich und Großbritannien zustimmen.Moon forderte zugleich von Nordkorea, vorsichtig zu denken. Im Falle des Starts einer Interkontinentalrakete oder eines Satelliten ungefähr im Februar würde die Trump-Regierung hart vorgehen. Er schloss die Möglichkeit einer Provokation anlässlich des Geburtstags von Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch aus.