Kim Jong-un besucht Baustelle im Rahmen erster „Vor-Ort-Anleitung“ im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Baustelle besucht.Nordkoreas Medien wie die Zeitung „Rodong Sinmun“ berichteten am Dienstag, dass Kim für eine Vor-Ort-Anleitung die Baustelle für die Sunchon Phosphatdünger-Fabrik nördlich von Pjöngjang besucht habe.Es war de facto Kims erster Auftritt in der Öffentlichkeit im neuen Jahr mit Ausnahme des Besuchs des Kumsusan-Palastes der Sonne am 1. Januar.Laut dem Medienbericht sagte Kim, dass dieses Jahr das erste Jahr des Kampfes für einen frontalen Durchbruch sei, den er beim Parteitreffen letzte Woche erklärt hatte.Er äußerte die Hoffnung, im laufenden Jahr einen Durchbruch für den Sieg erzielen zu können. Gleichzeitig forderte er, durch den Kampf für Selbstständigkeit großartige Ergebnisse zu ermöglichen.Kim betonte auch, dass Nordkoreas rote Flagge trotz Gegenwinds der feindseligen Kräfte weiter kräftig wehen würde.