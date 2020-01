Landesweit Regen oder Schnee

Photo : YONHAP News

Am heutigen Dienstag wird in den meisten Regionen Regen oder Schnee fallen.Im Osten der Provinz Gangwon werden bis Mittwoch über 120 Millimeter Regen fallen. In den zentralen Regionen und auf den Inseln Ulleung und Dokdo wird mit 30 bis 80 Millimeter gerechnet, in den südlichen Gebieten und auf Jeju mit 20 bis 60 Millimeter.In den Berggebieten von Gangwon soll bis zu 30 Zentimeter Schnee fallen. Im Binnenland von Gangwon und Nord-Gyeongsang wird mit einem bis fünf Zentimeter Schnee gerechnet.Auch am Mittwoch soll es noch sporadisch Regen oder Schnee geben.Die Temperaturen lagen am Morgen um fünf bis sieben Grad höher als am Montag. Am Tag soll das Quecksilber auf sieben Grad in Seoul, 16 in Gwangju und 13 in Gwangju klettern.