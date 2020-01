Südkorea und China vereinbaren technologische Kooperation bei Seltenen Erden auf regelmäßiger Basis

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben vereinbart, die technologische Kooperation im Bereich neue Materialien aus Seltenen Erden auf regelmäßiger Basis und in vollem Umfang durchzuführen.Das Koreanische Institut für Industrietechnologie (KITECH) und das Koreanisch-Chinesische Zentrum für Wissenschafts- und Technologiekooperation (KOSTEC) veranstalteten am Dienstag in Incheon ein koreanisch-chinesisches Seminar über die technologische Entwicklung von neuen Materialien aus Seltenen Erden.Die Seltenen Erden, 17 Elemente einschließlich Cer, Lanthan und Neodym, werden als Kernmaterialien für hochmoderne Industrieprodukte wie Smartphones oder für Waffen verwendet.Laut der US-Behörde United States Geological Survey wurden in China letztes Jahr 120.000 Tonnen Seltene Erden produziert, was 70 Prozent der weltweiten Produktion übertrifft.Südkorea importiert jedes Jahr mehr Seltene Erden. Angesichts der schwachen industriellen Grundlage auf diesem Gebiet sind jedoch betreffende Unternehmensaktivitäten lediglich auf Geschäfte mit geringer Wertschöpfung wie eine einfache Verarbeitung konzentriert.Südkorea und China konnten anlässlich des Seminars eine Gelegenheit schaffen, die technologische Zusammenarbeit bei neuen Materialien unter der Anwendung der Seltenen Erden voranzutreiben und auf regelmäßiger Basis durchzuführen.