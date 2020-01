Rekordzahl von koreanischen Unternehmen bei Elektrofachmesse CES

Photo : KBS News

An der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES), der weltgrößten Messe für Haushaltsgeräte und Informationstechnologie, nehmen so viele koreanische Unternehmen wie nie zuvor teil.Laut dem Koreanischen Industrieverband für Informations- und Kommunikationstechnologie nehmen etwa 390 südkoreanische Unternehmen, damit über 90 mehr als letztes Jahr, an der Messe teil. Letztes Jahr waren es 298 Unternehmen.Bei der Teilnehmerzahl rangiert Südkorea somit auf Platz drei hinter den USA und China. Die verstärkte Teilnahme koreanischer Firmen wird auf die zugenommene Unterstützung der Regierung für an der Teilnahme interessierte neue Unternehmen zurückgeführt.An der am Dienstag (Ortszeit) in Las Vegas beginnenden CES 2020 nehmen 4.500 Unternehmen aus 161 Ländern teil. Es werden 180.000 Besucher erwartet.Samsung Electronics wird dabei einen randlosen 8K-Fernseher präsentieren, LG Electronics einen „Roll-Down“ OLED-Fernseher, dessen Bildschirm sich einfahren lässt.Industrieminister Sung Yoon-mo wird als Südkoreas erster amtierender Minister seit 16 Jahren die CES besuchen.