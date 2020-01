Leistungsbilanzüberschuss steigt im November im Vorjahresvergleich an

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im November erstmals seit neun Monaten einen Zuwachs des Leistungsbilanzüberschusses im Vorjahresvergleich erzielt.Nach vorläufigen Daten der Zentralbank betrug der Leistungsbilanzüberschuss im vergangenen November 5,97 Milliarden Dollar. Damit wurde den siebten Monat in Folge ein Plus in der Leistungsbilanz verbucht.Der Überschuss legte verglichen mit November 2018 um 840 Millionen Dollar zu. Ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat konnte erstmals seit Februar 2018 erzielt werden.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 1,89 Milliarden Dollar verbucht. Das Defizit schrumpfte um 300 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr, was der verbesserten Reisebilanz infolge der zugenommenen Zahl der ausländischen Touristen zu verdanken ist.Die Zahl der eingereisten Ausländer stieg um 7,9 Prozent im Vorjahresvergleich, während die der ausgereisten Südkoreaner um neun Prozent zurückging.