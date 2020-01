Innerkoreanische Beziehungen und Wirtschaft Schwerpunkte in Moons Neujahrsansprache

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will sich für die Schaffung von Bedingungen einsetzen, damit der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-un Südkorea besuchen kann.Das sagte das Staatsoberhaupt heute an seinem Amtssitz in seiner im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache.Er äußerte Bedauern darüber, dass im innerkoreanischen Verhältnis im vergangenen Jahr kein bedeutender Fortschritt erzielt werden konnte. Die Regierung wolle überlegen, warum sie den Erwartungen der Bevölkerung im Bereich innerkoreanische Beziehungen nicht gerecht werden konnte.Jedoch wolle sich Seoul weiter um den Frieden mit Nordkorea bemühen. Frieden und Eintracht seien notwendiger denn je. Der Frieden sei keine Frage der Wahl, sondern ein Weg, der trotz Schwierigkeiten eingeschlagen werden müsse.In seiner Rede versprach Moon außerdem, dass seine Regierung für eine spürbare wirtschaftliche Verbesserung sorgen wolle. Innovation werde der Revitalisierung der Wirtschaft dienen. Die Regierung wolle wettbewerbsfähige Start-ups fördern und die Grundlagen des Landes für die Vierte Industrielle Revolution stärken.Darüber hinaus sprach Moon von der Notwendigkeit, das Verhältnis zu Japan zu verbessern. Japan sei der nächste Nachbar und er wolle Anstrengungen für zukunftsorientierte Beziehungen unternehmen.Damit solche Beziehungen schnell hergestellt werden könnten, solle Tokio seine Exporteinschränkungen zurücknehmen, sagte Moon weiter.