Politik US-Aufklärer überfliegt koreanische Halbinsel vor Geburtstag von Nordkoreas Machthaber

Zwei Tage vor dem Geburtstag von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Montag offenbar erneut ein US-amerikanischer Aufklärer die koreanische Halbinsel überflogen.



Laut Aircraft Spots, einer Website zur Flugverfolgung, sei eine RC-135W Rivet Joint in einer Höhe von rund 9,4 Kilometern über Südkorea geflogen. Eine genaue Uhrzeit des Überflugs wurde nicht genannt.



Maschinen dieses Typs können Signale vor einem Raketenstart erfassen. Zuletzt waren die Aufklärer am 30. und 31. Dezember sowie am 1. Januar nach Korea geschickt worden.



US-Medien berichteten, dass im Pentagon die Möglichkeit gesehen werde, dass Nordkorea um den Geburtstag des Machthabers herum zu Provokationen greifen könnte.