Moon fordert Bemühungen um Schaffung von Bedingungen für Kims Südkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Süd- und Nordkorea zu gemeinsamen Bemühungen aufgefordert, damit Bedingungen für einen Besuch von Machthaber Kim Jong-un in Südkorea geschaffen werden.Den Wunsch äußerte Moon in seiner Neujahrsansprache, in der er den Kurs der Staatsführung im neuen Jahr vorstellte.Moon bezeichnete die aktuelle Situation, in der die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA und zwischen beiden Koreas unterbrochen sind, als Zeit der Geduld für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Er schlug vor, künftig zuerst das zu tun, was auf dem Wege der innerkoreanischen Kooperation möglich sei.Er betonte die Bereitschaft zu wiederholten Treffen und ständigen Gesprächen und schlug erneut vor, dass Kim zu einem Gegenbesuch nach Südkorea reisen wird.Er forderte, angesichts der festgefahrenen Gespräche zwischen Nordkorea und den USA und eines drohenden Rückschritts in den innerkoreanischen Beziehungen nach realistischen Wegen zu suchen, damit die innerkoreanische Kooperation stärker gefördert werde.Moon betonte, dass er die Bündnisbeziehungen mit den USA weiterentwickeln und die Kooperation mit China verstärken wolle. Von Japan forderte er die Zurücknahme seiner Exportrestriktionen gegenüber Südkorea, damit sich die bilateralen Beziehungen schneller entwickeln könnten.Der Staatschef versprach, bei Inklusivität, Innovation und Fairness klare Veränderungen herbeizuführen, die die Bürger spüren können, damit ein gemeinsamer Sprung zustande komme. Er stellte in Aussicht, die Unfairness in allen Bereichen in kühner Weise zu beenden.Bezüglich der Immobilienpolitik betonte Moon den Willen der Regierung, den Kampf gegen die Spekulation nicht verlieren zu wollen und den Markt zu stabilisieren. Er versprach, durch die Verbreitung von Innovationen die Wirtschaft wiederzubeleben.