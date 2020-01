Trump-Beraterin: USA beobachten Nordkoreas Machthaber genau

Photo : YONHAP News

Nach Worten einer Beraterin des Weißen Hauses beobachten die USA genau, was Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un tut.Das sagte Kellyanne Conway am Montag (Ortszeit) gegenüber Reportern bezüglich einer Frage nach Nordkoreas Drohung.Man habe von der Vorgängerregierung von Barack Obama die Bedrohungen durch den Iran und Nordkorea übernommen. Der damalige Präsident Obama habe Donald Trump nach seinem Wahlsieg offen gesagt, dass Nordkorea die größte Herausforderung sein werde. Der Herausforderung stelle sich Präsident Trump mit den Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sagte sie.Zugleich betonte Conway, dass sich die Sanktionen gegen Nordkorea fortsetzten, auch die gegen den Iran.Conways Äußerungen werden als Ausdruck der Besorgnis über die zugenommenen Spannungen nach Kims jüngster Drohung betrachtet, eine neue strategische Waffe vorstellen zu wollen. Zugleich wollte sie offenbar bekräftigen, dass die USA unverändert an den Nordkorea-Sanktionen festhalten und Bemühungen um die Denuklearisierung unternehmen würden.