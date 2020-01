Regierung plant massive finanzielle Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen vor Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Vorfeld des Mond-Neujahrsfestes Ende Januar kleinen und mittleren Unternehmen sowie kleinen Einzelhändlern und Unternehmen massive finanzielle Hilfe anbieten.Auf der Kabinettssitzung am Dienstag wurde beschlossen, 36 Billionen Won (knapp 31 Milliarden Dollar), damit drei Billionen Won mehr als letztes Jahr, zu diesem Zweck neu zur Verfügung zu stellen.Das Volumen der finanziellen Hilfe wächst damit auf 90 Billionen Won, sollten die vorhandenen Kredite und solche Kredite berücksichtigt werden, deren Ablauf der Bürgschaft verlängert wird.Für die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Geringverdiener will die Regierung das Projekt zur Beschaffung von 940.000 staatlich finanzierten Arbeitsplätzen frühzeitig durchführen.Von der Autobahnmaut werden alle Fahrzeuge während der Mond-Neujahrsfeiertage befreit. Außerdem werden 16.000 Parkplätze der Gebietskörperschaften und öffentlicher Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt.