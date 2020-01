Wirtschaft Börse in Seoul kann wieder zulegen

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag wieder zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 0,95 Prozent auf 2.175,54 Zähler. Am Montag hatte die südkoreanische Börse wegen der Nahost-Krise fast ein Prozent verloren.



Die Sorgen würden fortbestehen, da der Konflikt zwischen den USA und Iran einer Lösung harre und die Möglichkeit einer iranischen Vergeltung ins Spiel gebracht worden sei, sagte Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.



Doch zeige sich am Markt eine schrittweise Erholung angesichts der Einschätzung, dass bewaffnete Zusammenstöße unwahrscheinlich seien, sagte der Experte weiter.