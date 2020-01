Südkoreas Verteidigungsminister warnt Nordkorea vor Demonstration neuer strategischer Waffe

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat Nordkorea davor gewarnt, eine neue strategische Waffe zu demonstrieren.Nordkorea sollte deutlich erkennen, dass die Umsetzung der angekündigten Demonstration den Verhandlungen mit den USA über die Denuklearisierung und den Bemühungen für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel keinesfalls dienen würde, sagte Jeong am Dienstag.Die südkoreanischen Streitkräfte nähmen die aktuelle Lage sehr ernst, sagte Jeong im Neujahrsinterview mit dem von seinem Ressort betriebenen Militärradio. Er versichere, dass sie auf jede Situation gewappnet seien.Zugleich betonte er die Entschlossenheit, die Vereinbarungen für die militärische Vertrauensbildung zwischen beiden Koreas einschließlich der militärischen Übereinkunft vom September 2018 gründlich umzusetzen und die diplomatischen Bemühungen der Regierung zu unterstützen.Jeong sagte außerdem, dass das Sicherheitsumfeld auch dieses Jahr nicht günstig sein werde. Das ungewisse Sicherheitsumfeld um die koreanische Halbinsel halte an, was dazu führe, dass einzelne Länder nur ihre eigenen Interessen beachten.