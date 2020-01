Trump bekräftigt Eintreten für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sein Eintreten für eine Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Wie die südkoreanische Botschaft in Washington am Dienstag mitteilte, habe Trump dies in einem Schreiben erklärt, das mit dem Beglaubigungsschreiben für den neuen Botschafter Lee Soo-hyuck überreicht worden sei.Trump habe darin bekräftigt, dass Südkorea und die USA für das gemeinsame Ziel der vollständigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas eintreten wollten.Auch habe der US-Präsident seine Hoffnung geäußert, dass mit dem 2019 geänderten Freihandelsabkommen die wirtschaftliche Zusammenarbeit vertieft werden könne.Laut der Botschaft zeige das Schreiben, dass die US-amerikanisch-südkoreanische Allianz belastbar sei.Trump habe die Allianz als Dreh- und Angelpunkt von Frieden und Sicherheit in der Region bezeichnet. Auch habe er hervorgehoben, dass sich das Verhältnis von einer bilateralen zu einer globalen Partnerschaft entwickelt habe.