US-Botschafter hofft auf Entsendung südkoreanischer Truppen in Straße von Hormus

Photo : KBS News

Der US-amerikanische Botschafter in Südkorea, Harry Harris, hat seine Hoffnung unterstrichen, dass Südkorea Truppen in die Straße von Hormus entsendet.Das sagte der Diplomat in einem Interview mit KBS und wies darauf hin, dass der Nahe Osten für Südkorea eine wichtige Bezugsquelle für Energie sei.Auch andere US-Beamte hatten sich zuvor ähnlich geäußert und von den Verbündeten einen Beitrag in der Nahostregion gefordert. Sie hatten darauf hingewiesen, dass mehr als 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls und 70 Prozent der südkoreanischen Ölimporte durch die Straße von Hormus transportiert würden.Zur Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Soldaten in Südkorea sagte Harris, dass sich beide Länder in der Schlussphase ihrer Verhandlungen befänden.Man müsse das Ergebnis in der kommenden Woche abwarten, doch sei das amerikanische Verhandlungsteam zuversichtlich, hieß es weiter.Beide Seiten wollen kommende Woche in Washington die sechste Runde ihrer Verhandlungen über das Stationierungsabkommen abhalten.