Samsung liefert 5G-basiertes Telematiksystem an BMW

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics wird ein 5G-basiertes Telematiksystem an den Automobilkonzern BMW liefern.Samsung teilte am Mittwoch mit, dass eine mit seiner Tochterfirma Harman gemeinsam entwickelte 5G Telematik-Kontrolleinheit (TCU) in BMWs Elektrofahrzeug iNEXT eingebaut werde. Die Massenproduktion des Modells wird im kommenden Jahr aufgenommen.Es sei das erste Mal, dass eine 5G-basierte TCU auf ein reales Fahrzeug angewendet werde, hieß es.Die Lieferung stellt den ersten Auftrag für die von Samsung und Harman gemeinsam entwickelte 5G Telematik-Kontrolleinheit dar.Samsung hat in Las Vegas, wo derzeit die Elektronikfachmese Consumer Electronis Show 2020 stattfindet, seine 5G TCU-Technologie präsentiert.Nach Angaben eines Managers erhielt das Unternehmen bereits zwei weitere Aufträge für die 5G Telematik-Kontrolleinheit. In Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter SK Telecom teste Samsung das System in Bussen und Taxis in Seoul im Zuge eines Vorführprojekts.