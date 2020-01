Wirtschaft Absatz koreanischer Bierprodukte von Kleinbrauereien dank Japan-Boykott deutlich gestiegen

Der Absatz der Bierprodukte einheimischer Kleinbrauereien ist letztes Jahr infolge des Boykotts japanischer Produkte deutlich gestiegen.



Laut der Convenience-Store-Kette CU schrumpfte der Umsatz von japanischem Bier in ihren Läden um mehr als 90 Prozent im Vorjahresvergleich, seitdem im Juli der Boykott als Reaktion auf Japans Exportrestriktionen gestartet worden war.



Der Umsatz schrumpfte um 52,2 Prozent im Juli und um 88,5 Prozent im August. Der Rückgang beschleunigte sich auf 92,2 Prozent im September, auch in den drei folgenden Monaten wurde stets ein Minus von mehr als 90 Prozent verbucht.



Demgegenüber stieg der Umsatz der einheimischen Bierprodukte um mehr als 30 Prozent im zweiten Halbjahr an.



Bei den Produkten von Kleinbrauereien wurde ein besonders starker Anstieg erzielt. Ihr Umsatz wuchs um 159,6 Prozent im Juli, seit August wurde ein Anstieg von mehr als 200 Prozent verbucht. Im Dezember wurde ein Plus von 306,8 Prozent erzielt. Ihr Anteil am Umsatz von einheimischem Bier erhöhte sich von 1,9 Prozent im Jahr 2018 auf 5,6 Prozent im letzten Jahr.