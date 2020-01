„Parasite” erhält vier Nominierungen für British Academy Film Awards

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat vier Nominierungen für die British Academy Film Awards erhalten.Laut der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), die die jährlichen Filmpreise vergibt, wurde die schwarze Komödie in den Kategorien bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. Die 73. Preisverleihung findet am 2. Februar in London statt.„Parasite“ wird mit „1917“, “The Irishman”, „Joker“ und „Once Upon a Time in Hollywood“ um den besten Filmpreis konkurrieren.Die British Academy Film Awards gelten neben den Golden Globe Awards als wichtiger Indikator für die Academy Awards in den USA. Bei den Golden Globes am Sonntag wurde „Parasite“ mit dem Preis für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet.„The Handmaiden“ von Park Chan-wook hatte 2018 als erster südkoreanischer Film bei den BAFTA-Awards den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film gewonnen.