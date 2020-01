Regierung will innerkoreanische Kooperation vorantreiben

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium ist dabei, Pläne des Präsidenten Moon Jae-in für die innerkoreanische Kooperation zu verwirklichen.Sprecher Lee Sang-min wies am Mittwoch darauf hin, dass die Regierung bereits letztes Jahr Vorbereitungen für mehrere Kooperationsprojekte begonnen habe. Dazu zählten ein Projekt zur Verwandlung der Demilitarisierten Zone an der innerkoreanischen Grenze in eine Friedenszone sowie die Einrichtung eines innerkoreanischen Ausschusses zur gemeinsamen Bewältigung von Angelegenheiten im Grenzgebiet wie Waldbrände und Überschwemmungen. Einerseits wolle Seoul die Vorbereitungen selbständig vorantreiben und andererseits konkrete Schritte für die Zusammenarbeit mit Nordkorea unternehmen, hieß es.Präsident Moon sagte gestern in seiner Neujahrsansprache angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA, Seoul wolle künftig zuerst das tun, was auf dem Weg der innerkoreanischen Kooperation möglich sei.Wie aus politischen Kreisen verlautete, wolle die Regierung über das innerkoreanische Verbindungsbüro Nordkorea zu einer Reaktion auffordern, sobald konkrete Arbeitspläne festgelegt worden seien.