Internationales KOICA ordnet Abzug koreanischer Mitarbeiter in Bagdad an

Die Koreanische Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) hat angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten ihre südkoreanischen Mitarbeiter in Bagdad zum Verlassen des Landes aufgefordert.



Laut einem Vertreter der KOICA schickte die Agentur am Montag eine entsprechende Mitteilung an das Büro in der irakischen Hauptstadt.



Die Maßnahme wurde mit Rücksicht auf die Sicherheit der Mitarbeiter beschlossen, weil sich die Lage im Nahen Osten nach der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch die US-Armee zuspitzte. Demnach bereiten sich derzeit die zwei koreanischen Mitarbeiter auf ihre Abreise vor.



KOICA überprüft nun, dass auch für die Mitarbeiter des Büros im irakischen Erbil eine Evakuierung angeordnet werden sollte. Die Agentur verfolgt nun die Lage im Irak und die Situation in ihren Büros im Nahen Osten mit großer Aufmerksamkeit.



Der Iran verübte am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) als Vergeltung für Soleimanis Tod Luftschläge auf zwei US-Stützpunkte im Irak.